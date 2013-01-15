Мера міста застрелили у перукарні

За даними поліції, напад на мера Карлоса Кастільо вчинили в момент, коли той зайшов до перукарні перед офіційним заходом. Злочинці зникли на автомобілі, ведеться їх пошук.

Мер, який отримав численні вогнепальні поранення, помер у лікарні.

РІА "Новости" з посиланням на місцеві ЗМІ зазначає, що загиблий був братом Мануеля Кастільо, колишнього депутата парламенту департаменту Хутіапа, який в 2010 році був засуджений до 203 років в'язниці за організацію вбивства трьох депутатів від Сальвадора до центральноамериканського парламенту в 2007 році.