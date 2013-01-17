Сирійські бойовики знизили суму викупу за українку Кочневу
Сирійські бойовики знизили викуп за полонену українку Анхар Кочневу з 50 млн дол. США до 20 млн дол., але вимагають заплатити його протягом двох днів, інакше погрожують стратити жінку.
Про це газету «Сегодня» повідомив колишній чоловік А.Кочневої Дмитро Петров.
«В Інтернеті з'явилося, що нібито вони вимагають 300 тисяч доларів США, але коли я спілкувався з їх перекладачем по «Скайпу» у середу, то вони висунули кілька вимог — заплатити $20 млн і щоб сірійський уряд відпустив 200 осіб. Сказали, що у сірійських властей є цей список. Думаю, що це теж бойовики, — сказав Д.Петров. — Коли я попросив поспілкуватися з Анхар, вони заборонили, сказали, що з нею і так вже спілкувалася українці. Сказали виконувати вимоги, інакше уб'ють її. Вони вважають себе якимись Робін Гудами, які борються за все хороше, вигукували гасла, що вони захисники, а Анхар — не журналістка, а працює на українську і російську розвідку».
Як повідомляв УНІАН, А.Кочневу викрали бойовики основного сирійського опозиційного воєнізованого угруповання, яке іменує себе підрозділом Вільної сирійської армії.
8 листопада 2012 року у Facebook з'явилося відеозвернення А.Кочневої з проханням виконати вимоги викрадачів. Проте про вимоги заручниця не повідомила.
Пізніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що сирійські повстанці вимагають за викрадену українку 50 млн доларів і погрожують стратити А.Кочневу 13 грудня, якщо до того часу не одержать викуп. У другому зверненні, оприлюдненому 28 листопада, журналістка заявила, що прибула до Сирії за завданням російських спецслужб, займаючись перекладом переговорів одного з російських офіцерів з його сирійськими колегами.
В інтерв'ю ТСН командир угруповання Абу Джандаль, ім'ям якого підписуються заяви повстанців, заявив, що сирійські повстанці відклали страту А.Кочневої.
Друзі і родичі мають намір зібрати гроші, щоб викупити А.Кочневу.
У Міністерстві закордонних справ України запевняють, що вживають всіх необхідних заходів для звільнення викраденої А.Кочневой.
А.Кочнева приїхала до Сирії після того, як у цій країні розпочався конфлікт. Там вона працювала позаштатним кореспондентом порталу «Утро.ру» і займалася супроводом журналістів, які приїжджали до Сирії. До цього вона працювала в Москві директором турфірми "Йорданський клуб".
А.Кочнева співробітничала з багатьма російськими ЗМІ, зокрема НТВ, РЕН ТВ і Russia Today, але у момент викрадання не входила до знімальної групи жодного з цих каналів.