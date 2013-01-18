У НАТО задоволені українськими саперами

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, про це йшлося на шостому засіданні Військового комітету НАТО.

Україну на цьому засіданні представляє начальник генерального штабу – головнокомандувач Збройних сил України Володимир Замана.

На засіданні також розглядалося питання щодо поточного стану та перспектив проведення операції в Косово під проводом Альянсу. Зокрема, учасників засідання було поінформовано про стан та перспективи розвитку безпекової ситуації на півночі Косова, досягнення Силами безпеки Косово повних оперативних спроможностей, а також майбутньої ролі НАТО у контексті їх подальшого розвитку. Окремо обговорювалися умови та шляхи переходу до третього етапу фази "Стримуюча присутність" операції Альянсу в Косово.

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Як повідомляв УНІАН, починаючи з вересня 1999 року, підрозділи Збройних сил України беруть участь у миротворчій операції під проводом НАТО в Косово у складі багатонаціональних сил КФОР. На цей час 161 військовослужбовець виконує завдання в районі операції Сил КФОР.