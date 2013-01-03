Українці розпочали виконання завдань у Косові

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, зокрема, до Косова прибув інженерний підрозділ у складі 28 військовослужбовців на чолі з командиром інженерної роти капітаном Андрієм Братащуком.

Водночас на Балкани доставлено матеріально-технічні засоби та 13 одиниць спеціальної військової техніки. Разом із саперами групи розмінування приїхав і мінно-пошуковий собака Ларс, зазначається в повідомленні.

Як поінформував командир національного контингенту 16-ї ротації в Косові підполковник Ілля Федоренко, основним завданням українських військових інженерів, які виконуватимуть завдання у складі нацконтингенту, стане забезпечення пересування підрозділів сил КФОР, проведення інженерної розвідки місцевості, виявлення та знешкодження вибухонебезпечних предметів й саморобних пристроїв. Водночас українські миротворці вдосконалюватимуть інженерне облаштування військових баз та обладнання вертолітних майданчиків.

«Особовий склад інженерного підрозділу пройшов відповідну підготовку в Україні. Сапери додатково пройшли навчання в Центрі розмінування Збройних сил України, що на Хмельниччині, а водії – на гірському автодромі у Закарпатській області», – зазначив заступник командира національного контингенту (з оперативного забезпечення) майор Сергій Цвіляк.

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У перші дні 2013 року українські військові інженери вже отримали зброю, засоби захисту та зв’язку. Разом із тим українські миротворці пройшли всі необхідні інструктажі та взяли участь в інших ознайомчих заняттях як на військовій базі КФОР “Марешаль де Латре”, де вони дислокуватимуться, так і поза її межами.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2012 року Україна на прохання НАТО погодилася до кінця року ввести в Косово інженерний підрозділ, збільшивши свою присутність в цій країні до 163 військовослужбовців.