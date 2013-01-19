У Криму затримали двох осіб, оголошених у розшук Узбекистаном

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, один із чоловіків був лідером, а інший активним учасником осередку, що пропагує ідеї радикального ісламу, релігійно-політичної партії «Хізб-ут-Тахрір».

Розшукувалися чоловіки управлінням внутрішніх справ Ферганської області Узбекистану з травня 2010 року за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 244-2 Кримінального кодексу Узбекистану (створення, керівництво та участь в релігійних, екстремістських, фундаментальних та інших заборонених організаціях).

На даний час вирішується питання екстрадиції затриманих.