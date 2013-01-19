Холоди вбили 29 мексиканців

Зимові холоди, що обрушилися на ряд штатів Мексики, стали причиною загибелі 29 чоловік.

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ латиноамериканської країни, передає РІА «Новости».

Найбільше смертей зареєстровано в штаті Чіуауа - 18 чоловік, ще шестеро загинули в Сонорі, по дві людини - в Сіналоа і Мічоакані, ще одна - в Коауїлі.

Причому безпосередньо від переохолодження померли тільки 10 чоловік. Причиною загибелі більшої частини жертв - 17 чоловік - стало отруєння чадним газом у результаті погано організованого опалювання приміщень, ще 2 людини померли в результаті пожеж, викликаних спробами обігріти помешкання.

Різке похолодання в деяких штатах, де температура довгий час тримається нижче за нуль градусів, призвело й до інших проблем. Зокрема, в штатах Нижня Каліфорнія, Чиуауа, Дуранго і Сонора сильні обмерзання стали причиною закриття ряду доріг і аеропортів, а також численних ДТП.