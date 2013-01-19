Терористи в Алжирі стратили 7 іноземних заручників

Як повідомили агентству джерела в органах безпеки, сьогодні в ході фінальної операції на заводі в Ін-Аменас були ліквідовані 11 бойовиків угруповання. Однак екстремісти встигли стратити всіх заручників.

Операція алжирського спецназу зараз повністю завершена, в даний час військові проводять розмінування газопереробного заводу, передає РІА «Новости».

У найближчі години очікується прес-конференція влади за підсумками операції.

Як повідомлялося, група терористів поблизу міста Ін-Аменас на південному сході Алжиру протягом чотирьох днів утримувала групу заручників, вимагаючи припинити французьку військову кампанію в Малі. Повідомляється, що терористи замінували завод ще 16 січня.

За даними нафтогазового концерну Sonatrach, заводу завдано серйозних збитків - частина будівлі була підірвана екстремістами, які таким чином намагалися блокувати себе разом із заручниками. Крім того, ввечері 18 січня бойовики підпалили кілька приміщень заводу. В даний час завод не працює.

Раніше повідомлялося, що після звільнення більшої частини заручників бандити продовжували утримувати на газопереробному заводі сімох іноземних фахівців, серед яких двоє американців, троє бельгійців, японець і британець. За даними АПС, військові зуміли звільнити з полону терористів 650 заручників, серед яких близько 100 іноземців. За попередньою інформацією, в ході штурму загинули 12 заручників. Раніше військові також повідомили про нейтралізацію 18 бойовиків.