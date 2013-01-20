Лідера болгарських турків мало не застрелили просто на з'їзді його партії (фото)
12:14, 20 січня 2013Світ
1211 0
У Болгарії чоловік, озброєний пістолетом, спробував застрелити лідера Партії етнічних турків прямо під час його виступу на партійному форумі.
Ахмеда Догана мало не застрелили в прямому ефірі / Фото: срін-шот з відео ТСН
Про це повідомляє ТСН.
З'їзд Партії етнічних турків транслювало місцеве телебачення, об'єктиви камер якого зафіксували інцидент.
Голова "Руху за права і свободи" Ахмед Доган щойно розпочав промову, як на сцену вискочив чоловік і направив на нього пістолет.
Охорона одразу повалила зловмисника, тож вистрелити він не встиг. Поліція заарештувала нападника і тепер встановлює його особу і мотиви.
При собі, крім пістолета, він мав два ножі.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter