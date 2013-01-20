Лідера болгарських турків мало не застрелили просто на з'їзді його партії (фото)

Про це повідомляє ТСН.

З'їзд Партії етнічних турків транслювало місцеве телебачення, об'єктиви камер якого зафіксували інцидент.

Голова "Руху за права і свободи" Ахмед Доган щойно розпочав промову, як на сцену вискочив чоловік і направив на нього пістолет.

Охорона одразу повалила зловмисника, тож вистрелити він не встиг. Поліція заарештувала нападника і тепер встановлює його особу і мотиви.

При собі, крім пістолета, він мав два ножі.