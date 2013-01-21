Сирійська опозиція відмовилась скласти зброю

У Парижі представник сирійської Національної коаліції революційних і опозиційних сил Монзер Maхус сказав, що опозиція ніколи не матиме спільного уряду з режимом президента Башара Асада, оскільки він відмовляється від політичного рішення, пише Радіо Свобода.

Раніше міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муаллем сказав, що будь-які дискусії про майбутнє Асада залишаються «неприйнятними».

На зустрічі в Стамбулі у неділю лідери сирійської опозиції вдруге спробували сформувати перехідний уряд. Вони домовилися про наступну зустріч у Парижі наприкінці січня.