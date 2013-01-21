Сирійська опозиція відмовилась скласти зброю
08:56, 21 січня 2013Світ
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Сирійська опозиція відкинула пропозицію міністра закордонних справ Валіда Аль-Муаллема, який закликав до роззброєння і переговорів з владою для формування нового уряду.
Сирійська опозиція каже, що не матиме спільного з Асадом уряду
У Парижі представник сирійської Національної коаліції революційних і опозиційних сил Монзер Maхус сказав, що опозиція ніколи не матиме спільного уряду з режимом президента Башара Асада, оскільки він відмовляється від політичного рішення, пише Радіо Свобода.
Раніше міністр закордонних справ Сирії Валід Аль-Муаллем сказав, що будь-які дискусії про майбутнє Асада залишаються «неприйнятними».
На зустрічі в Стамбулі у неділю лідери сирійської опозиції вдруге спробували сформувати перехідний уряд. Вони домовилися про наступну зустріч у Парижі наприкінці січня.
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