Поліція: У зіткненні віденських електричок постраждали 19 людей

Про це повідомила РІА «Новости» представник поліції по телефону з місця події.

"П'ять чоловік тяжко поранені, зокрема двоє перебувають в критичному стані", - сказала співбесідниця агентства.

Раніше австрійські ЗМІ повідомляли про 25 поранених. За словами представника поліції, всього поранено 19 осіб, п'ять із них - тяжко.

Як повідомила представник Австрійських залізниць Сара Неттель, всіх постраждалих відправлено до лікарень.

НП сталася о 8.45 за місцевим часом у 14-му районі міста - Пенцинг. У даний час залізничне сполучення між Західним вокзалом і станцією Хюттельдорф перекрите, на місці працюють рятувальники.

Причини події не повідомляються. Схожа НП в цьому ж районі була у вересні минулого року. Тоді поїзд зійшов з рейок через помилку на станції - одну зі стрілок було переведено неправильно.