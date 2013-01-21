Поліція: У зіткненні віденських електричок постраждали 19 людей
Двоє людей перебувають в критичному стані після зіткнення у понеділок, 21 січня, у Відні двох приміських поїздів.
Про це повідомила РІА «Новости» представник поліції по телефону з місця події.
"П'ять чоловік тяжко поранені, зокрема двоє перебувають в критичному стані", - сказала співбесідниця агентства.
Раніше австрійські ЗМІ повідомляли про 25 поранених. За словами представника поліції, всього поранено 19 осіб, п'ять із них - тяжко.
Як повідомила представник Австрійських залізниць Сара Неттель, всіх постраждалих відправлено до лікарень.
НП сталася о 8.45 за місцевим часом у 14-му районі міста - Пенцинг. У даний час залізничне сполучення між Західним вокзалом і станцією Хюттельдорф перекрите, на місці працюють рятувальники.
Причини події не повідомляються. Схожа НП в цьому ж районі була у вересні минулого року. Тоді поїзд зійшов з рейок через помилку на станції - одну зі стрілок було переведено неправильно.