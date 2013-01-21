Дві електрички зіткнулися у Відні: є постраждалі
11:18, 21 січня 2013Світ
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Два потяги приміського сполучення зіткнулися у понеділок, 21 січня, у столиці Австрії.
Про це повідомила РІА «Новости» представник поліцейської прес-служби.
"Точна кількість потерпілих поки невідома", - сказала вона.НП сталася о 8.45 за місцевим часом у чотирнадцятому районі міста - Пенцинг. На даний час залізничне сполучення між Західним вокзалом і станцією Хюттендорф перекрите, на місці події працюють рятувальники.
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