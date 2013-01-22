Польща стягує додаткові сили на кордон з Україною

Про це пише сьогодні польська газета Rzeczpospolita, відзначаючи, що до кінця цього року на східний кордон буде переведено на роботу 1,7 тис. співробітників прикордонної служби, які зараз працюють на півдні Польщі.

"За даними Міністерства внутрішніх справ, кордони з Чехією та Словаччиною вважаються безпечними, нелегальна міграція або контрабанда масово спостерігаються на сході", - пише видання.

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Газета назвала найбільшою проблемою польських прикордонників контрабанду сигарет, які все частіше переправляють до Польщі через так званий "зелений кордон" зокрема, через прикордонну річку Буг.

За даними видання, минулого року польські прикордонники конфіскували партії контрабандних сигарет на загальну суму близько 10 млн дол., що на 20% більше, ніж за попередній рік, а алкогольних напоїв на загальну суму близько 250 тис. дол. (більш ніж удвічі).

"Ми відкриваємо на сході нові пункти пропуску, запровадили малий прикордонний рух із Калініградом, тому частину співробітників ми повинні перевести з півдня на схід. Найголовнішим завданням на сьогоднішній день є ефективна охорона нашого зовнішнього кордону", - заявив виданню глава польського МВС Яцек Цихоцький, якому підпорядкована прикордонна служба.