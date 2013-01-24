ПАРЄ констатувала проблеми зі свободою ЗМІ в Європі

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у резолюції “Стан свободи медіа в Європі”, схваленій на сесії ПАРЄ сьогодні.

В своїй резолюції Асамблея підкреслила, що свобода слова та інформації є наріжним каменем належного державного управління та процвітаючої демократії, а також фундаментальним зобов’язанням країн-членів Ради Європи.

Разом з тим, зазначила Асамблея, ці зобов’язання не завжди виконуються в повному обсязі.

Так, депутати засудили чисельні напади на журналістів, що займаються розслідуваннями, а також на осіб, що співпрацюють з такими журналістами, таких, як російський адвокат Сергій Магнітський, який помер у в’язниці.

У резолюції висловлюється визнання факту засудження низки вбивць журналістів в Хорватії, Росії та Туреччині, однак наголошується на необхідності додаткових розслідувань, аби виявити можливих помічників в скоєнні таких вбивств.

Що стосується значної кількості вбивств та серйозних фізичних нападів на журналістів в Росії, то ПАРЄ привітала створення Слідчого комітету Російської Федерації при Президенті та запросила Комісара з прав людини Ради Європи підготувати доповідь щодо зусиль Росії на шляху ефективного подолання безкарності численних вбивць журналістів та правозахисників.

Щодо ситуації в Туреччині, то депутати Асамблеї схвалили прийняття парламентом Туреччини Третього пакету судових реформ, який може попередити від тривалих термінів ув’язнення в майбутньому, однак із стурбованістю відзначили, що ті, хто вже були засуджені, на тривалий час залишаться в ув’язненні. Крім того, ПАРЄ висловила стурбованість значною кількістю кримінальних розслідувань проти журналістів.

ПАРЄ засудила тривалі систематичні порушення свободи ЗМІ в Білорусі, і закликала владу цієї країни належним чином розслідувати зникнення Дмитра Завадського та смерть засновника сайту “Хартія 97”Олега Бабаніна, а також негайно звільнити з в’язниці Олеся Бяляцького, а також припинити переслідування низки інших журналістів та правозахисників.

Депутати висловили жаль з приводу надмірного застосування кримінальних законів щодо наклепу в Азербайджані та Туреччині, а також надмірні дії проти журналістів в рамках відповідного цивільного права у Вірменії, Болгарії та Молдові.

В резолюції міститься заклик до Вірменії, Азербайджану, Росії, Туреччини та України, де під час нещодавніх виборів міжнародні спостерігачі виявили тенденційність в медіа-простірі та інші недоліки, виправити їх.

Асамблея також висловила жаль щодо того, що не в усіх країнах-членах Ради Європи досягнуто прозорості щодо власників ЗМІ.

Крім того, депутати ПАРЄ висловили стурбованість щодо останніх повідомлень про тиск на компанії громадського мовлення в Угорщині, Італії, Румунії, Сербії, Іспанії та Україні.

Під час голосування за проект резолюції до неї було внесені дві поправки, представлені депутатами від “Батьківщини”, членами української делегації в ПАРЄ.

Згідно з цими поправками, ПАРЄ висловила стурбованість щодо спроб відновити кримінальну відповідальність за наклеп в Україні, а також – рекордної кількості порушень проти журналістів, зафіксованих в 2012 році, особливо під час парламентських виборів 2012 року.