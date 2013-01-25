Закон проти гей-пропаганди пройшов перше читання в Держдумі РФ

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за ухвалення законопроекту проголосували 388 депутатів, проти - 1, утримався - 1.

Цей документ було внесено до Держдуми в березні 2012 р. Законодавчими зборами Новосибірської області.

Законопроектом передбачається внести поправки до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, відповідно до яких за пропаганду гомосексуалізму серед дітей громадянин може бути оштрафований на суму від 4 тис. до 5 тис. рублів (від 130 до 160 дол.). Аналогічні дії посадовців спричинять штраф в розмірі від 40 тис. до 50 тис. рублів (від 1300 до 1600 дол.), юридичні особи мають будуть платити від 400 тис. до 500 тис. рублів. (від 13 тис. до 16 тис. дол).

«Пропаганда гомосексуалізму прийняла в сучасній Росії широкий розмах. Така пропаганда ведеться як через засоби масової інформації, так і через активне проведення громадських акцій, що пропагують гомосексуалізм як норму поведінки. Особливо вона небезпечна для дітей і молоді, ще не здатних критично поставитися до тієї лавини інформації, що обрушується на них щодня. У зв'язку з цим необхідно захистити в першу чергу підростаюче покоління від дії гомосексуальної пропаганди, цю мету і переслідує цей законопроект», - говориться в пояснювальній записці до законопроекту.

Передбачається, що право складати протоколи про адміністративні правопорушення за публічні дії, спрямовані на пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх, законопроект покладає на посадовців органів внутрішніх справ (поліції), а розгляд справ про адміністративні правопорушення – на суддів.