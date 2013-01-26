Соболєв розповів як у ПАРЄ виник конфлікт щодо політв’язнів

С.Соболєв пояснив, що при розгляді питання щодо моніторингу виконання зобов’язань Азербайджаном, Моніторинговий комітет подав резолюцію, в якій містився цілий розділ щодо наявності політв’язнів в Азербайджані.

За словами С.Соболєва, в цьому розділі були прізвища 42 осіб, які визнані міжнародними організаціями особами, які підпадають під термін «політичний в’язень», який визначений у раніше ухваленій резолюції ПАРЄ. С.Соболєв заявляє, що всі члени української делегації від опозиції підтримали цю резолюцію, підтвердження чого можна знайти на офіційному сайті ПАРЄ.

Водночас, за словами народного депутата від «Батьківщини», у процесі розгляду питання по Азербайджану було запропоновано окрему резолюцію стосовно політв’язнів, до якої було включено більшу кількість прізвищ, але в цей список потрапили особи, які, наприклад, вели збройну боротьбу за встановлення шаріату на території Азербайджану, особи, які були прямо причетні до іранських спецслужб тощо.

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«Саме тому при обговоренні цього питання на засіданні групи Європейської народної партії було ухвалено рішення в жодному разі не дискредитувати термін «політичний в’язень» будь-якою підозрою, яка б у майбутньому могла б унеможливити встановлення цього терміну. Наша група в повному складі підтримала доповідь Моніторингового комітету, в якій є чіткий розділ, на 13-ти сторінках, в якому визначено перелік прізвищ осіб, які прямо підпадають під резолюцію ПАРЄ щодо політв’язнів, зокрема, це незаконно ув’язнені політики, журналісти, громадські діячі», - сказав С.Соболєв.

Він додав, що якби у список азербайджанських політв’язнів потрапила б хоч одна особа, яка причетна до екстремістських організацій, до терористичних акцій чи екстремістських течій, це б мало негативні наслідки у майбутньому при встановленні статусу політичних в’язнів людям, які засуджені за політичне переслідування.

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Як повідомляв УНІАН, під час голосування за резолюцію про політичних в’язнів в Азербайджані депутат від “Батьківщини” Володимир Ар’єв утримався, а депутати Сергій Соболєв та Леся Оробець не голосували.

Під час виступів при обговоренні доповіді В.Ар’єв та Л.Оробець закликали міжнародну спільноту до запровадження персональних санкцій проти тих лідерів пострадянських країн, які порушують права людини.

С.Соболєв також проводив паралелі між Азербайджаном та Україною і наголошував на необхідності підтримати резолюцію про політв’язнів.

23 січня ввечері ПАРЄ не змогла ухвалити резолюцію Крістофа Штрассера про політичних в’язнів в Азербайджані. За проголосували 79 членів ПАРЄ, проти – 125, утрималися – 20.