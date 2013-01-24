Делегати від Батьківщини не підтримали резолюцію ПАРЄ, за яку активно агітували

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати голосування, оприлюднені на офіційному сайті ПАРЄ.

Так, депутат Володимир Ар’єв під час голосування утримався, а депутати Сергій Соболєв та Олеся Оробець взагалі не брали участі в голосуванні.

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Ще двоє представників опозиції - депутати від "ВО "Свобода" Олександр Шевченко та від партії "УДАР" Павло Рябікін проголосували за резолюцію

Нардеп від ВО “Свобода”, член української делегації у ПАРЄ Олександр Шевченко здивований позицією колег з “Батьківщини” при голосуванні за резолюцію щодо політичних в’язнів в Азербайджані.

Про це він заявив кореспонденту УНІАН після голосування за резолюцію.

“Мене дивує, що виступаючі кажуть, що в Україні повно в’язнів, у тому числі, Луценко, Тимошенко, і якщо ми не підтримаємо резолюцію, то це дасть привід владі поступати так, як і в Азербайджані поступають із в’язнями. Це ж заклик до того, щоб підтримати, голосувати. Але, утрималися, кажуть. Усі троє”, - сказав О.Шевченко.

Він зазначив, що не знає причин, з яких представники “Батьківщини” не голосували за резолюцію про політичних в’язнів в Азербайджані.

“Я не питаю в них причини, але до того говорили, що нафта нам потрібна з Азербайджану”, - зазначив представник “Свободи”.

“Я вважаю, якщо ви закликаєте, а голосуєте якось по-іншому, то це якась роздвоєність, це – Янус двуликий. Не можна ж так вчиняти”, - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, під час голосування за резолюцію про політичних в’язнів в Азербайджані депутат від “Батьківщини” Володимир Ар’єв утримався, а депутати Сергій Соболєв та Леся Оробець не голосували.

Під час виступів при обговоренні доповіді В.Ар’єв та Л.Оробець закликали міжнародну спільноту до запровадження персональних санкцій проти тих лідерів пострадянських країн, які порушують права людини.

С.Соболєв також проводив паралелі між Азербайджаном та Україною і наголошував на необхідності підтримати резолюцію про політв’язнів.

23 січня ввечері ПАРЄ не змогла ухвалити резолюцію Крістофа Штрассера про політичних в’язнів в Азербайджані. За проголосували 79 членів ПАРЄ, проти – 125, утрималися – 20.