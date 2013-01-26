Мілош Земан переміг на президентських виборах Чехії

Земан в ході другого туру відірвався від суперника, князя Карела Шварценберга, на 15 відсотків після підрахунку 94 відсотків голосів, пише Lenta.ru.

Явка виборців на виборах склала 57,36 відсотка. При цьому порогу явки в Чехії не існує. Церемонія присяги нового президента запланована на 8 березня.

За підсумками першого туру Земан лише трохи випередив Шварценберга. За нього проголосували 24,21 відсотка, а Шварценберг заручився підтримкою 23,4 відсотка виборців.

Президент Чеської Республіки вперше обирається прямим голосуванням. Відповідне рішення підписав у лютому 2012 року поточний глава держави Вацлав Клаус. Раніше президент обирався на спільному засіданні обох палат парламенту.

Мілош Земан був багаторічним лідером Соціал-Демократичної партії Чехії і давнім опонентом Вацлава Клауса. У 2007 році він покинув партію, створивши свою власну організацію - Партію цивільних прав. Він відомий своїми різкими висловлюваннями, зокрема, він порівнював іслам із "антицивілізацією". Крім того, він, що незвично для лівих, активно критикував теорію антропогенного глобального потепління.