У Бангладеш знову горіла швейна фабрика: загинуло шестеро людей

У столиці Бангладеш Дацці унаслідок пожежі на швейній фабриці загинули, щонайменше, шість чоловік, ще 112 дістали травм.

Як повідомляє «Газета.ру», будівля фабрики вигоріла повністю. Причини виникнення пожежі поки що не встановлені.