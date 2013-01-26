У Бангладеш знову горіла швейна фабрика: загинуло шестеро людей
19:04, 26 січня 2013Світ
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У столиці Бангладеш під час пожежі на швейній фабриці загинули 6 і травмовані 112 осіб.
Будівля фабрики вигоріла повністю / Фото : lenta.kz
У столиці Бангладеш Дацці унаслідок пожежі на швейній фабриці загинули, щонайменше, шість чоловік, ще 112 дістали травм.
Як повідомляє «Газета.ру», будівля фабрики вигоріла повністю. Причини виникнення пожежі поки що не встановлені.
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