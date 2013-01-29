Над Адріатикою зник американський винищувач

Про це передає ІТАР-ТАСС.

Як повідомили представники Пентагону, зв'язок з літаком було втрачено у понеділок, 28 січня. Поки що невідомо, чи зазнав він катастрофи. Разом з військовими до пошуків вже підключилася італійська берегова охорона. Виявленню винищувача заважають погані погодні умови, через які видимість у районі зникнення літака вкрай обмежена. Командування авіабази ВПС США і НАТО Авіано в Італії, до якої була приписана машина, повідомило, що зниклий F-16 пілотував один льотчик. Військові також зазначили, що боєзапасу на борту винищувача не було.