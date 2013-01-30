Посланець ООН: Сирію руйнують на очах усього світу

За словами посланця ООН та Ліги арабських держав, Сирію знищують “шматок за шматком”, і це матиме тяжкі наслідки для всього близькосхідного регіону.

Його заява прозвучала за кілька годин після того, як стало відомо про нову різанину в північному місті Алеппо.

У західному районі цього міста Бустан-аль-Каср знайшли понад 70 людських тіл, затоплених у річці, кажуть опозиційні активісти.

Більшість загиблих мали зв’язані за спиною руки, а в їхніх головах були вогнепальні рани.

Протягом минулих місяців пан Брахімі намагався знайти рішення конфлікту, грунтуючись на мирному плані, схваленому на міжнародній конференції в червні 2012 року.

За даними ООН, від конфлікту загинули вже понад 60 000 людей.

Кореспондент ВВС в ООН Барбара Плетт каже, що прямолінійна оцінка ситуації в Сирії, яка прозвучала з вуст пана Брахімі, відображає його розчарування неспроможністю Ради безпеки вирішити ситуацію.

"Справа дійшла до безпрецедентних жахіть. Ця трагедія не має кінця”, - сказав мирний посланець на закритому засіданні за участі 15 членів Радбезу, кажуть дипломати.

"Країна розвалюється на очах у всіх. Допомогти може лише міжнародна спільнота, і в першу чергу, Рада безпеки”, - сказав пан Брахімі.

Пізніше, спілкуючись з пресою, він сказав, що протистояння сирійського уряду та опозиції руйнує країну “шматок за шматком”.

Він додав, що Рада безпеки ООН “не може й далі говорити: “Між нами немає згоди. Тому почекаймо кращих часів”.

“Думаю, вони мають вже зараз вирішити цю проблему”, - сказав пан Лахірі.

BBC Україна