У Перській затоці затонула іранська газовидобувна платформа

Газовидобувна платформа затонула в Перській затоці під час спроби іранських фахівців встановити її на родовищі Південний Парс у Перській затоці, передає РІА «Новости» з посиланням на агентство Франс Прес.

Інцидент стався, коли технічна споруда вагою в 1,85 тисячі тонн перекинулася й затонула на глибині 80 метрів на одній з ділянок родовища. Повідомляється, що розробкою платформи займалася іранська Морська індустріальна компанія (SADRA), що є одним з індустріальних підрозділів Корпусу вартових іранської революції (КВІР).

"Йде розслідування інциденту", - повідомив іранському агентству ISNA один із керівників компанії Мехді Етесамі.

SADRA отримала контракт на розробку ділянки Південного Парса після того, як у 2010 році з цього проекту, внаслідок прийнятих проти Ірану санкцій, вийшли західні компанії Shell і Repsol.