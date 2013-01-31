Від Румунії вимагають видати підозрюваних у великій крадіжці картин

Про це повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на Дирекцію з розслідування організованої злочинності та тероризму Румунії.

У переданому румунським властям запиті йдеться, що взяті на минулому тижні під попередній арешт на 30 діб Міхай Біту, Еуджен Даріе і Раду Догару повинні постати перед судом Нідерландів. Вони підозрюються в тому, що 16 жовтня минулого року викрали з музею сім полотен серед яких "Міст Ватерлоо" і "Міст Чарінг-Кросс" Клода Моне, "Голова Арлекіна" Пабло Пікассо, "Читаюча дівчинка" Анрі Матісса, "Жінка перед відкритим вікном" Поля Гогена, "Жінка з закритими очима" Люсьєна Фрейда та "Автопортрет" Мейєра де Хаана.

Вкрадені картини були частиною масштабної виставки "Авангард", що відкрилася 7 жовтня минулого року, і приуроченої до 20-річчя галереї. Полотна були застраховані на 18 млн євро.

Всього на виставці було представлено понад 150 робіт, в тому числі роботи Сальвадора Далі, Вінсента ван Гога, Піта Мондріана, Василя Кандинського, Поля Сезанна і Енді Ворхола.