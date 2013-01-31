Євросоюз посилить конкуренцію на залізниці

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це йдеться в ухвалених Єврокомісією пропозиціях, що увійшли у так званий “Четвертий залізничний пакет” Європейського Союзу.

Пропозиції передбачають внесення змін до двох Директив ЄС та одного закону.

Знідно з пропозицієями, буде надано право Європейському залізничному агентству видавати загальноєвропейські дозволи на використання рухомого складу, а також загальноєвропейські сертифікати для операторів ринку. На сьогодні система дозволів та сертифікатів є національною.

Єврокомісія вважає, що такі зміни дадуть можливість на 20% зменшити час виходу нових компаній на ринки Європи та на 20% зменшити вартість дозволів та сертифікатів, що в цілому приведе до економії компаніями до 500 млн євро до 2025 року.

Крім того, Єврокомісія пропонує країнам-членам повністю відкрити з грудня 2019 року ринок внутрішніх залізничних перевезень. На думку комісії, усі оператори повинні отримати доступ до ринку внутрішніх перевезень або шляхом пропозиції конкурентних комерційних послуг, або шляхом участі у тендерах з отримання державного контракту на постачання послуг.

При цьому Єврокомісія пропонує зобов'язати держави-0члени надавати контракти на внутрішні залізничні перевезення лише шляхом тендерів.

На думку Єврокомісії, лише внаслідок лібералізації ринків компанії та споживачі зможуть зекономити до 40 млрд євро до 2035 року.

Наразі ринки внутрішніх перевезень повністю відкриті лише в двох країнах ЄС: Швеції та Великій Британії.

Крім того, нові пропозиції Єврокомісії передбачають створення європейської мережі операторів залізничної інфраструктури, а також забезпечення їхньої незалежності від транспортних операторів.

При цьому Єврокомісія вважає за можливе збереження вертикально інтегрованих компаній, що включають в себе операторів інфраструктури і транспортних операторів. Водночас, комісія вважає, що участь таких компаній має бути обмежена виключно країною реєстрації, а вихід на нові ринки ЄС - узгоджуватися з Єврокомісією.

Пропозиції Єврокомісії будуть передані на обговорення Європарламенту та Раді ЄС.