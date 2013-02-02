У США офіційно з'явився новий держсекретар

Керрі замінив на цій посаді Гілларі Клінтон, яка керувала американським дипвідомством із 2009 року – протягом першого президентського терміну Барака Обами, пише Радіо Свобода.

Церемонію провела член Верховного суду СЩА Елена Кейган, а Біблію, на якій складав присягу Керрі, тримала його дружина Тереза. На церемонії були присутні донька і брат нового держсекретаря.

Джону Керрі 69 років. Він брав участь у В’єтнамській війні, пізніше був сенатором від штату Массачусетс.