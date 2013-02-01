Керрі складатиме присягу держсекретаря США таємно

Сенатор Джон Керрі принесе присягу держсекретаря США в умовах таємності, не називається навіть місце, де відбудеться церемонія.

"Я говорила, що це буде приватна церемонія, яку проведе суддя Кейган (Елена Кейган - суддя Верховного суду). А раз вона приватна, значить, вони вирішили, що вона повинна бути такою. Якби вони хотіли відкрити її для преси і повідомити світу, де вона пройде, вони б це зробили ", - сказала на прес-брифінгу офіційний представник держдепартаменту Вікторія Нуланд. Про це повідомляють РІА «Новости».

Вона відмовилася назвати місце проведення церемонії, сказавши лише, що відбудеться вона в 16.00 (03.00 за київським часом в суботу).

"Я лише зазначу, що два заходи для преси ознаменують початок роботи держсекретаря Керрі. У понеділок вранці преса буде допущена на його прибуття в держдепартамент. А потім ми очікуємо, що в його перший тиждень на посаді відбудеться публічна церемонія складення присяги", - сказала В.Нуланд.