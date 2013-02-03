В Ізраїлі кажуть, що Іран наближає світ до «ядерного терору»

Поява в Ірану ядерної зброї покладе край режиму нерозповсюдження не лише на Близькому Сході, але й у всьому світі.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак сьогодні на Мюнхенській конференції з безпеки, передає РІА «Новости».

За словами Е.Барака, Тегеран зараз йде "шляхом Північної Кореї, і прагне обдурити весь світ".

"Ядерний Іран на Близькому Сході означає закінчення будь-якого режиму нерозповсюдження не лише у регіоні, але й у всьому світі. Це покладе початок зворотному відліку, що наближає нас до ядерного терору", - підкреслив він.

Як повідомлялося, США, низка країн Заходу і Ізраїль звинувачують Іран у розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. На даний час стосовно Ірану діють чотири резолюції із санкціями Ради Безпеки ООН, а також ухвалені в односторонньому порядку низкою країн і організацій резолюції, що вимагають від Ірану забезпечити повну прозорість ядерної програми і довести її виключно мирну спрямованість.

Імовірно, Ізраїль сам є ядерною державою. За різними оцінками, у цієї країни є кілька сотень ядерних зарядів. Офіційно наявність у Ізраїлю ядерної зброї підтверджена не була. До договору про нерозповсюдження він досі не приєднався.