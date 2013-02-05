У Росії в літака з 34 людьми на борту відмовив двигун

Про це повідомив представник Уральського регіонального центру МНС РФ.

"Літак ATR, за попередніми даними авіакомпанії UTair, екстрено приземлився в 09.05 мск (07.05 за Києвом) в аеропорту Тюмені, 31 пасажир і 3 члени екіпажу, що були на борту, не постраждали", - cказав співрозмовник агентства РІА Новости.

Борт виконував рейс з Тюмені в Ноябрьск. "Спрацювала сигналізація правого двигуна", - додав представник МНС.

У прес-службі UTair інформацію про інцидент підтвердили. "З технічних причин літак повернувся в аеропорт вильоту. Пасажирам буде наданий інший борт", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляється на сайті регіонального ГУМНС, пасажирам вже надано літак ATR-75. Виліт, за даними рятувальників, попередньо призначений на 11.55 мск (09.55 за Києвом) з аеропорту "Рощино", де і сталася НП.