Грузинська влада ”викрадає” опозиційні бутерброди та включає фонтани?

У ніч на 3 листопада зловмисники в масках викрали запас бутербродів, що призначалися для учасників мітингу опозиції в Тбілісі, повідомляє ІА "Новини-Грузія".

"Ми придбали їжу для мітингуючих і везли її на машині. Люди в масках напали на машину, викрали всю їжу і побили водія", - розповів у ефірі телеканалу "Імеді" лідер Партії народу Коба ДАВІТАШВІЛІ.

На думку опозиціонера, акція була здійснена з санкції влади Грузії. "Навіщо звичайним грабіжникам бутерброди? Вони шукають гроші. Це чергова підлота властей", - вважає К.ДАВІТАШВІЛІ.

У зв`язку з інцидентом прихильники опозиції, що чергують вночі у будівлі парламенту Грузії, залишилися без їжі, зазначив представник опозиції. "На даний момент ми шукаємо альтернативні джерела харчування. Я закликаю тбілісців: що у вас є вдома - мчаді (кукурудзяний коржик), сир, хліб, поділитися з цими людьми, які стоять біля парламенту", - звернувся К.ДАВІТАШВІЛІ до жителів столиці.

Вдень на акцію зібралися, за різними оцінками, до 100 тисяч чоловік. Увечері в п`ятницю велику частину мітингуючих було розпущено до 12:00 суботи.

Як додає агентство, раніше близько півночі на мітингу було припинено чергову провокацію. Група молодих людей закликала мітингуючих піти на штурм парламенту, а потім спробувала прорватися до будівлі. Ці дії було припинено.

Опозиціонери заявили ще про одну "дрібну капость" влади. На площі, де розташувалися мітингуючі, незважаючи на холодну погоду, були включені фонтани.

Мітинг протесту почався вдень 2 листопада і, за словами мітингуючих, буде згорнуто лише після виконання вимог опозиції: проведення в країні дострокових парламентських виборів, обмеження повноважень Президента, а також звільнення політв`язнів.