У ФСБ вирішили, що автобус в Тольятті підірвав смертник

Вибуховий пристрій, який спрацював 31 жовтня в автобусі в Тольятті, був на тілі одного з пасажирів, сказав керівник Федеральної служби безпеки Росії Микола ПАТРУШЕВ. Як повідомляє російська служба радіо Бі-Бі-Сі, Н.ПАТРУШЕВ повідомив про це в інтерв`ю телеканалу "Вести". За його словами, "встановлено особу, яка, швидше за все, причетна до здійснення вибуху", а слідчі дії "підтверджують причетність цієї особи".

Крім того, директор ФСБ повідомив, що останки тіла підозрюваного "також говорять про те, що вибуховий пристрій був на ньому".

Раніше представники спецслужб відмовлялися коментувати припущення про те, що автобус підірвав смертник.

Нагадаємо, у п`ятницю в Тольятті пройшли похорони вісьмох загиблих під час вибуху. Автобус був підірваний 31 жовтня у вранішній "час пік". В результаті вибуху загинуло вісім чоловік, більше 60 дістали поранення різних ступенів тяжкості. Багато потерпілих до цих пір перебувають у лікарні.

За фактом вибуху порушено і розслідується кримінальна справа за трьома статтями: "тероризм, що призвів до смерті людини", "умисне вбивство двох або більше осіб, здійснене в загальнонебезпечний спосіб" і "незаконне придбання, зберігання вибухових речовин або вибухових пристроїв".