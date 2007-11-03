На Павелецькому вокзалі в Москві евакуювали пасажирів

Сьогодні пасажирів Павелецького вокзалу Москви евакуювали через підозрілий пакет у залі будівлі, повідомляє РІА «Новости», проте, як з`ясувалося після перевірки, там не було ніяких вибухових пристроїв.

У свою чергу, Lenta.ru повідомляє, що предмет, через який сьогодні було евакуйовано людей з Павелецького вокзалу, виявився муляжем вибухового пристрою.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, співробітники правоохоронних органів провели евакуацію вокзалу після того, як до міліції зателефонував невідомий і повідомив про закладену там бомбу. Особу аноніма поки що не встановлено.

Як повідомила керівник прес-служби московського УВС на залізничному транспорті Тетяна АГАПОВА, всі евакуйовані пасажири вже повернулися до залів очікування. Якихось затримок у русі поїздів, за її словами, інцидент не викликав.