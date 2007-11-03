Від повені в Мексиці постраждали мільйон чоловік

Близько мільйона чоловік постраждали від повені в штаті Табаско на південному сході Мексики, повідомляє Lenta.ru.

Причиною повені, яку вже визнали одним із найстрашніших стихійних лих в історії країни, стали сильні зливи. Влада штату порівнює ситуацію в Табаско з тією, що була в США після урагану "Катріна", і заявляють, що лихо навіть перевершує за масштабами події в Новому Орлеані.

Постраждалий регіон вже залишило більш як 700 тисяч чоловік. Повідомляється, що ще близько 300 тисяч відрізані стихією від світу в очікуванні допомоги. У районі повені відчувається брак питної води і продовольства.

Президент Мексики Феліпе КАЛЬДЕРОН закликав усіх жителів, які мають човни, приєднатися до широкомасштабної операції з порятунку людей із зони лиха.

Тим часом, за прогнозами синоптиків, на регіон рухається холодний атмосферний фронт, який може викликати подальше посилення опадів.