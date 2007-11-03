Від повені в Мексиці постраждали мільйон чоловік

19:11, 03 листопада 2007
Світ
548

Синоптики прогнозують ще й похолодання

Близько мільйона чоловік постраждали від повені в штаті Табаско на південному сході Мексики, повідомляє Lenta.ru.

Причиною повені, яку вже визнали одним із найстрашніших стихійних лих в історії країни, стали сильні зливи. Влада штату порівнює ситуацію в Табаско з тією, що була в США після урагану "Катріна", і заявляють, що лихо навіть перевершує за масштабами події в Новому Орлеані.

Постраждалий регіон вже залишило більш як 700 тисяч чоловік. Повідомляється, що ще близько 300 тисяч відрізані стихією від світу в очікуванні допомоги. У районі повені відчувається брак питної води і продовольства.

Президент Мексики Феліпе КАЛЬДЕРОН закликав усіх жителів, які мають човни, приєднатися до широкомасштабної операції з порятунку людей із зони лиха.

Тим часом, за прогнозами синоптиків, на регіон рухається холодний атмосферний фронт, який може викликати подальше посилення опадів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter