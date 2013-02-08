У Тунісі похорон опозиціонера переріс у сутички молоді з поліцією

Похорон, що спочатку проходив мирно, переріс у сутички молоді з поліцейськими, які забезпечували безпеку в районі кладовища, повідомляє РІА «Новости».

Молоді люди почали закидати працівників правоохоронних органів камінням, поліцейські роблять спроби затримати ватажків заворушень.

Крім того, за повідомленнями туніських ЗМІ, сутички відбулися і в місті Гафса на півдні країни, де поліція вимушена була застосувати сльозоточивий газ.

На території всього Тунісу на даний час проводиться загальний страйк, який у деяких містах супроводжується акціями протесту. Демонстранти висувають різні вимоги - від виявлення і покарання винних у вбивстві опозиційного політика і до відставки уряду і запуску нового політичного процесу в країні.

Ш.Бельід був убитий 6 лютого невідомими біля власного будинку. За даними МВС, його застрелили двоє молодих чоловіків, які потім втекли з місця злочину на мотоциклі. Загибель опозиційного політика загострила напружену ситуацію в країні, де вже кілька місяців продовжується політичне протистояння ісламістів і світських сил.

Попри те, що органи слідства поки не визначили коло підозрюваних у вбивстві політика, багато представників опозиції звинуватили у злочині ісламістів. У низці міст Тунісу нападам піддалися офіси правлячого ісламістського руху "Ан-Нахда".