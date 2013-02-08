У Росії п'яний водій протягнув інспектора ДПС 400 метрів на капоті

Інспектори ДПС несли службу на автодорозі Пенза-Сердобський, коли звернули увагу на легковий автомобіль, який їхав зі швидкістю близько 130 кілометрів на годину при дозволених 60 км/год. На вимогу зупинитися водій не відреагував, розпочалося переслідування, повідомляють РИА Новости.

Заблокувавши проїжджу частину, лихача зупинили біля магазину в селі Названовка.

"Коли співробітник ДПС підійшов до автомашини, водій раптово почав рух заднім ходом, при цьому зачепивши інспектора капотом за формений одяг ... Він протягнув інспектора близько 400 метрів", - йдеться в повідомленні управління МВС регіону.

"Тільки коли на водія посипалося скло, лихач зупинив транспортний засіб. Вийшовши з машини, він спробував втікти, але був затриманий співробітниками поліції", - повідомляє відомство.

При затриманні він чинив опір і нецензурно висловлювався. Молодий чоловік пройшов медичний огляд, де було встановлено, що він перебуває у стані алкогольного сп'яніння.

Інспектор отримав тілесні ушкодження. Молодій людині загрожує до 5 років позбавлення волі.