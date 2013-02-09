У Німеччині викрита в плагіаті соратниця Меркель покидає посаду міністра

На цій посаді її змінить Йоханна Ванка, яка до останнього часу очолювала міністерство науки і культури федеральної землі Нижня Саксонія, передає РІА «Новости».

Раніше А.Шаван заявляла, що залишати пост міністра освіти не має наміру. Всі звинувачення у некоректному цитуванні вона відкидає і найближчим часом у суді хоче оскаржити рішення про позбавлення вченого звання. До останнього часу А.Меркель висловлювала своїй підлеглій "повну довіру".

Скандал довкола міністра освіти став сильним ударом для партійного союзу ХДС/ХСС й особисто А.Меркель напередодні виборів до Бундестагу. Новий склад федерального парламенту буде обрано 22 вересня. За підсумками виборів буде сформовано новий уряд і названо ім'я нового канцлера. За можливість залишитися главою Кабміну ще на чотири роки А.Меркель бореться з екс-міністр фінансів Пеєром Штайнбрюком.

Рада факультету філософії Дюссельдорфського університету, де у 1980 році захищалася А.Шаван, на засіданні 5 лютого прийняла рішення визнати недійсною її кандидатську дисертацію і позбавити міністра наукового ступеня. Як зазначив декан факультету Бруно Блекманн, рада дійшла висновку, що у своїй дисертації "Особистість і совість" вона "систематично і навмисно використала результати чужої інтелектуальної праці" без оформлення відповідних посилань.