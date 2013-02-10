Президент Грузії через Facebook запросив прем`єра до діалогу

Як повідомляє Газета.ru, про це він написав на офіційній сторінці в Facebook.

«Для припинення монологів і заяв з телеекранів і для початку розгляду конкретних питань запрошую прем`єр-міністра і його команду до діалогу зі мною і представниками моєї адміністрації. Вже у понеділок можна разом почати розгляд цілої низки законодавчих питань, зокрема, конституційних змін та інших важливих ініціатив, які вимагають консенсусу на шляху забезпечення мирного співіснування різних інститутів, що життєво важливе для грузинської демократії», - запросив М.Саакашвілі.

Глава грузинської держави запевнив, що «переговори почнуться відразу ж, як тільки прем`єр-міністр прийме його пропозицію».

Напередодні ввечері прес-служба уряду країни обнародувала заяву Б.Іванішвілі, в якій він висловив «готовність до конструктивної співпраці з Президентом і його політичною командою при дотриманні Конституції та принципів верховенства закону».

Раніше бюро парламенту Грузії ухвалило рішення скасувати виступ Президента країни М.Саакашвілі. Виступ глави грузинської держави транслювався з президентської резиденції в Авлабарі (Тбілісі). Спочатку він мав намір виступити в Національній бібліотеці парламенту, проте через низку інцидентів за участю присутніх у будівлі бібліотеки учасників акції протесту проти його виступу, він змінив своє рішення.