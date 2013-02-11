Спортивного коментатора тягнуть до суду за «відсебеньки» в ефірі

Олімпійський чемпіон з фігурного катання Євген Плющенко в понеділок подав в поліцію заяву про наклеп проти коментатора телеканалу "Євроспорт-2" Андрія Журанкова, повідомила Рапсі адвокат фігуриста Тетяна Акімцева.

"Євген сьогодні подав заяву у відділення поліції за фактом наклепу і притягнення до відповідальності коментатора телеканалу" Євроспорт-2 "Андрія Журанкова. Він дав пояснення і представив докази про те, що повідомлення Журанкова є брехнею і наклепом", - сказала Акімцева.

У суботу Журанков під час трансляції на телеканалі "Євроспорт-2" виступу чоловіків на Чемпіонаті чотирьох континентів, говорячи про нещодавно перенесену Євгеном Плющенко операцію на хребті, зокрема, заявив, що, на його думку, операції не було, а всі твердження про зворотне є піар-ходом.

На чемпіонаті Європи з фігурного катання, який відбувся в Загребі 23-27 січня, Плющенко через травму спини знявся після короткої програми. 31 січня в Ізраїлі олімпійському чемпіонові була зроблена операція на хребті.