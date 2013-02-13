У Киргизстані протестуючі заблокували центр столиці

Як відомо депутатів звинувачують у мародерстві під час подій 2010 року, коли у країні відбувся держпереворот, повідомляє РІА "Новости".

У середу парламент Киргизстану приступив до обговорення підсумків розслідування фактів мародерства та розграбування майна родини екс-президента Курманбека Бакієва і його наближених під час держперевороту у квітні 2010 року. Депутатська комісія, створена минулого року, дійшла висновку, що четверо депутатів парламенту від партії "Ата-Мекен" - Омурбек Текебаєв, Райкан Тологонов, Болот Шер і Туратбек Мадилбеков, що в той час входили у тимчасовий уряд країни, "побічно причетні" до мародерство в Бішкеку.

Зараз прихильники партії знаходяться на площі "Ала-Тоо" перед будівлею парламенту. Вони тримають в руках прапори з партійною символікою і транспаранти. Натовп мітингуючих перекрив рух по центральному проспекту Чуй, на якому вони планують встановити трибуну для виступів.

На площі та прилеглих ділянках також знаходяться співробітники правоохоронних органів, які не перешкоджають учасникам акції протесту.