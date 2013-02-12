Екс-президента Киргизстану засудили до 24 років колонії

Про це передає РІА «Новости».

У квітні 2010 року в Киргизстані відбувся державний переворот, у результаті якого влада перейшла до рук тимчасового коаліційного уряду, що складається з лідерів опозиційних партій. При цьому загинули близько 90 чоловік, близько тисячі дістали поранень. Екс-президента К.Бакієва, його брата Ж.Бакієва, а також інших наближених, що втекли з країни, було заочно обвинувачено у низці тяжких злочинів, зокрема у масовому вбивстві, пов'язаному з перевищенням посадових повноважень, і оголошено в міжнародний розшук.

За вироком суду, екс-главу держави визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених статтею Кримінального кодексу Киргизстану "зловживання службовим становищем". Екс-президента по сукупності засуджено до 24 років позбавлення волі з конфіскацією майна і відбуванням покарання у колонії посиленого режиму.

Ж.Бакієва визнано винним за шістьма статтями КК республіки, зокрема про масове вбивство, і засуджено до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Крім того, його позбавлено усіх військових заслуг і звання "генерал-лейтенант".

Курманбек і Жаниш Бакієви переховуються зараз від киргизького правосуддя на території Білорусі.

Зараз у Бішкеку проходить ще один судовий процес у справі про масовий розстріл демонстрантів під час державного перевороту 2010 року.