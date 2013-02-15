На Челябінськ упав метеорит (фото)

Про це повідомили журналістам у прес-центрі МВС РФ.

Раніше в МНС Росії повідомили, що в п'ятницю над Челябінською областю пройшов метеоритний дощ. Прилади космічного моніторингу зафіксували спалахи в нижніх шарах атмосфери. Жертв і руйнувань немає.

"В УМВС по Челябінській області введено план "Фортеця", особовий склад переведений в стан підвищеної готовності", - зазначили в прес-центрі відомства.

Там наголосили, що життєво важливі об'єкти області взяті під посилену охорону.

В результаті падіння метеорита в багатьох будинках Челябінська вибиті шибки, в одній зі шкіл є постраждалі, попередньо, від порізів, повідомили РІА "Новости" в прес-центрі МВС РФ.

За даними прес-центру, в Саткінському районі Челябінської області приблизно за 80 км від райцентру впав метеорит.

"У багатьох будинках Сатки, а також у будинках в Челябінську, які фронтом стоять до місця падіння, вибиті шибки", - повідомили в прес-центрі відомства.

У школі № 130 міста Челябінська "є постраждалі, ймовірно, від вибитого скла".

Російські ЗМІ з посиланням на блогерів повідомляють, що метеоритний дощ зачепив Єкатеринбург, Курган, Тюмень і Башкирію. У центрі Челябінська сильне задимлення. Білу смугу за метеоритом було добре видно, тому перший слух, що охопив місто, про падіння літака.