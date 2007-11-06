Окруашвілі погрожує Саакашвілі помстою

Екс-міністр оборони Грузії Іраклій Окруашвілі, звинувачений грузинською прокуратурою за декількома статтями КК, погрожує президентові Михайлу Саакашвілі помстою, якщо члени його сім`ї постраждають від зроблених політичних заяв.

"Я знаю, що коли роблю заяви, я ризикую. Але я роблю це тому, що іншого виходу у мене немає. Я не міг все життя сидіти тихо. Я ризикую своєю сім`єю і друзями. Але якщо з голови хоч би одного члена моєї сім`ї або друзів впаде навіть одна волосина, я все життя прагнутиму помститися Саакашвілі, де б він не був", - сказав Окруашвілі в інтерв`ю телекомпанії "Імеді" з Мюнхена.

За його словами, він добре розумів, що після звинувачувальних заяв в адресу грузинських властей на нього виявлятиметься тиск.

"Але такого тиску я не чекав. Я навіть припустити не міг, що від моїх слів можуть постраждати мої друзі", - сказав Окруашвілі.

Екс-міністр підкреслив, що зараз вимушений знаходитися в політичній еміграції, але дуже скоро повернеться до Грузії.

"Тобі, Мішо, недовго лишилося, тому я упевнений, що скоро повернуся до Грузії, бо я не збираюся залишатися далеко від батьківщини і просити політичного притулку", - сказав екс-міністр.

Окруашвілі звинувачується за чотирма статтями КК Грузії - здирство, відмивання грошей, перевищення посадових повноважень і службова халатність. Під час допиту він частково визнав себе винним за пред`явленими статтями. Суд змінив екс-міністрові оборони запобіжний захід "двомісячне попереднє утримання" на "звільнення під заставу" до суду на суму більше 6 мільйонів доларів.

Окруашвілі звинуватив президента Саакашвілі в лобіюванні інтересів своїх родичів при укладенні крупних фінансових оборудок, а також в намірі ліквідувати бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

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