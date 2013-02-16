Північна Корея відзначає день народження Кім Чен Іра

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, з ранку жителі і гості Пхеньяну покладали квіти до пам’ятників, мозаїчних панно і портретів колишнього лідера Сонгунської Кореї (сонгун – військово-орієнтована політика керівництва КНДР), який керував країною 17 років.

У Пхеньяні, прикрашеному декораціями і прапорами, пройшли концерти, масові виступи гімнастів. За участю зарубіжних спортсменів, зокрема з Росії, України, Естонії і Канади, відбулися змагання фігуристів на приз ”Пектусан” - за назвою легендарної гори, біля підніжжя якої, згідно з офіційною історіографією, і народився у 1942 році Кім Чен Ір.

З нагоди свята Кім Чен Ин передав у дар пхеньянському Будинку матері і дитини велику партію меду. Адміністрація і пацієнтки пологового будинку, повідомило інформаційне агентство ЦТАК, висловили глибоку подяку лідеру КНДР, ”який, як і його батько, проявляє велику турботу про свій народ”. Одночасно Кім Чен Ин розпорядився на вертольотах доставити подарунки дітям, які проживають разом з батьками на дев`яти найвіддаленіших островах у Жовтому морі.

Військовослужбовцям, які найбільш відзначилися, членам партії, робітникам і кооператорам, членам партії і представникам трудових колективів вручили наручні годинники з написом ”Кім Чен Ір”, збірки його цитат, знаки трудової відзнаки.