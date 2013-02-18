Влаштовані метеоритом канікули в челябінських школах уже закінчилися

Про це повідомила РІА Новости представник прес-служби губернатора регіону.

У неділю Росспоживнагляд повідомив, що будівлі шкіл і лікарень в Челябінську відновлені. В основному, мова йшла про вибите скло. Зараз в Челябінську стоять двадцятиградусні морози.

НП з падінням метеорита торкнулося жителів Тюменської, Курганської, Свердловської областей, а також північних територій Казахстану. Основні пошкодження були зафіксовані в Челябінській області, в багатьох будівлях вибито скло. Постраждали більше 1 тисячі осіб, з них було госпіталізовано 52. Розбилося скло в 4,715 тисячі будинків, з них 3,724 тисячі житлових будинків, де проживає 100 тисяч сімей. Попередній матеріальний збиток оцінюється в 1 мільярд рублів.