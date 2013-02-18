Депутат Держдуми просить забрати у Жириновського недоторканність

Копію свого запиту Пономарьов опублікував у себе в ЖЖ, пише Лента.ру.

Пономарьов просить Генпрокуратуру, якщо підозри справдяться, просити Держдуму позбавити Жириновського депутатської недоторканності і розглянути питання про притягнення його до кримінальної відповідальності. Зокрема депутат згадує статті КК РФ 159 (шахрайство), 204 (комерційний підкуп), 291 (дача хабара) і інші.

За даними Пономарьова, докторська дисертація Жириновського з філософії, захищена 1998-го року в МДУ, викликає сумніви з ряду причин.

Депутат звертає увагу на те, що дисертація по суті являє собою «конспект художньо-публіцистичних творів» Жириновського і не є науковою працею. Пономарьов також пише, що захист дисертації супроводжувався скандалом, і ряд членів експертної ради Вищої атестаційної комісії (ВАК) з соціології та політології МДУ на знак протесту проти присвоєння Жириновському наукового ступеня вийшли з ради.

Крім того, Пономарьов відзначає, що Жириновського і декана соціологічного факультету МДУ Володимира Добренькова пов'язують особисті відносини.

Пономарьов посилаэться на дані ЗМІ, згідно з якими членам комісії, які проголосували за присвоєння Жириновському ступеня, обіцяли по 5000 доларів.