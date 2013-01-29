Експерт каже, що Жириновський приїжджав в Україну лише попіаритись

Голова правління Центру "Соціовимір" Сергій Таран вважає, що приїзд голови ЛДПР Володимира Жириновського в Україну мав внутрішньоросійську мету.

Про це Таран заявив в ефірі ТВі.

"Жириновський має таку історію, що вся його політична кар’єра будується на епатажі. Це означає, що якщо Жириновський відчуває, що десь буде скандал або конфлікт, – він уже там. Більше того, він часто сам провокує той скандал і на цьому робить собі рейтинг", – каже експерт.

На його думку, Жириновський не ставив перед собою мети вирішити якісь питання під час приїзду в Україну.

"Залишається припускати, що мета його приїзду була внутрішньоросійською. Очевидно, що Жириновський, маючи якусь інформацію всередині Росії, відчуває, що скоро з Україною можуть бути тертя, і от на тлі цього скандалу він вирішив влаштувати такий піар, приїхавши в Україну, й показати, що саме він на вістрі російської політики", – переконаний Таран.

Таран вважає, що Жириновський – нікчемна постать у російській політиці.

"Насправді фігура Жириновського не те що не важить для України – вона не важить і для Росії. Це чисто епатажний політик. У нас кажуть: "Приїхав із сигналами, ще з чимось..." Це просто спосіб самопіару на українському питанні", – зауважив експерт.