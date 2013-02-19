Штат Міссісіпі офіційно заборонив рабство

Відсутність належної ратифікації була виявлена лише після виходу на екрани кінофільму "Лінкольн" (Lincoln) Стівена Спілберга, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на телеканалу FoxNews.

Поправка, яка закріпила заборону рабства в США, була ратифікована конгресом в 1865 році і набула чинності 18 грудня того ж року. Однак деякі південні штати відмовилися прийняти 13-у поправку, серед них і штат Міссісіпі. Голосування за ратифікацію поправки в Міссісіпі відбулося тільки 1995 року, але і тоді процес офіційного скасування рабовласництва не був доведений до кінця.

Недогляд виявив доцент університету Міссісіпі Ранджан Батра (Ranjan Batra). Після перегляду фільму "Лінкольн", який вийшов восени 2012 р., вчений вирішив перевірити офіційні документи про ратифікацію тринадцятої поправки в своєму штаті. На його подив, необхідного повідомлення про ратифікацію поправки урядом штату в держархівах не виявилося.

Тоді співробітники університету подали до влади штату запит про направлення в архів необхідного документа, і 7 лютого отримали повідомлення від архіваріусів, що документ отримано, і що таким чином "штат Міссісіпі ратифікував 13-у поправку до Конституції Сполучених Штатів".