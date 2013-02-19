М’ясний скандал у Європі: компанія Nestle відкликає продукцію з вмістом конини
09:31, 19 лютого 2013Світ
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Гігант харчової промисловості компанія Nestle відкликає з продажу в Італії та Іспанії кілька найменувань своєї продукції.
Компанія «Nestle» відкликає продукцію
Це сталося після того, як тести виявили високий вміст конини у стравах, які мали містити яловичину, - повідомляє Радіо Свобода.
Мова йде про макаронні вироби з вмістом м’яса Buitoni Beef Ravioli та Beef Tortellini. Швейцарський гігант заявив, що фальсифіковане м’ясо постачала неназвана німецька компанія.
Nestle також оголосила про відкликання з продажу замороженого м’яса, що продавалося в закладах громадського харчування у Франції.
Скандал через високий вміст конини в продуктах, позначених як яловичина, розгорівся в Європі у січні. Це призвело до відкликання багатьох найменувань продукції та урядових розслідувань у харчовій промисловості.
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