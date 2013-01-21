Сирійські біженці масово тікають до Йорданії

Про це повідомляє в понеділок інтернет-портал "Елаф" з посиланням на представника йорданського уряду Анмара аль-Хамуда.

Як заявив аль-Хамуд, останнім часом було зафіксовано і найбільше число осіб, які перетнули за один день сирійсько-йорданський кордон - близько 3600 чоловік, повідомляють РИА Новости.

На думку аль-Хамуда, різке збільшення кількості біженців з Сирії пов'язано з розширенням масштабів бойових дій між сирійською урядовою армією і загонами озброєної опозиції, що змушує мирне населення покидати свої оселі.

Всі сирійські біженці доставлені армійськими автомобілями в табір Аз-Заатарі в прикордонній провінції Аль-Мафрак. Йорданська влада роблять все можливе, щоб забезпечити біженців дахом, продовольством, предметами першої необхідності, медикаментами і паливом, зазначив урядовець.

За наявними прогнозами, загальна кількість сирійських біженців в Йорданії (зареєстрованих і незареєстрованих) у разі продовження збройного конфлікту в Сирії може зрости з 300 тисяч осіб в даний час до 600 тисяч чоловік до кінця року, відзначає видання. Близько 20 тисяч сирійських біженців прибуло до Йорданії за останні 2 тижні - ЗМІ