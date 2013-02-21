У Мінську затримали скульптора, який проводив акцію на захист білоруської мови

У Мінську сьогодні вранці міліція затримала скульптора Геника Лойко, який проводив акцію на захист білоруської мови, повідомляє Радіо «Свобода».

Біля ганку мінської гімназії №4 Г.Лойко розгорнув плакат із написом: «Вітаю з Днем рідної мови. Гімназія № 4 була останньою з білоруською мовою навчання».

«У Білорусі відбувається русифікація освіти. Минулого року, приміром, до статуту білоруськомовної гімназії № 4 було внесено зміни, що дозволяють викладати російською мовою», - заявив Г.Лойко.

За його діями спостерігали міліціонери. За певний час Г.Лойко закінчив пікетування й пішов. Пізніше скульптор встиг повідомити телефоном, що його затримали.