Людина з голосом лідера грузинської опозиції шантажує Саакашвілі

Департамент з виконання покарань Мінюсту Грузії у вівторок розповсюдив запис телефонної розмови, що відбулася нібито між Іраклієм Окруашвілі і керівником цього департаменту Бачо Ахалая, повідомляє агенція Новості-Грузія з посиланням на тбіліську телекомпанію "Руставі-2".

Ця телекомпанія передала в ефірі уривок з телефонної розмови, де чутний голос, схожий на голос Окруашвілі: "Скажи Миші (президентові Саакашвілі): хай відправить у відставку уряд, призначить мене прем`єр-міністром - і я розпущу мітинг".

За повідомленням прес-служби департаменту грузинського Мінюсту, запис зроблений 3 листопада, і екс-міністр оборони Грузії Окруашвілі, який перебуває під слідством за звинуваченням у корупції, сам подзвонив Ахалая.

Запис розмови розповсюдили і інші грузинські телеканали, повідомляє РІА новості.

Голова комітету з оборони і безпеки парламенту Грузії Гіві Таргамадзе вже заявив журналістам, що "те, що говорить Окруашвілі, обурює".

Сам Окруашвілі і представники його команди поки ніяк не коментували повідомлення телекомпаній.

Колишній соратник президента Грузії, який у вересні цього року оголосив про створення опозиційної партії, Окруашвілі напередодні увечері виступив у ефірі тбіліської телекомпанії “Імєді”.

Він, зокрема, сказав, що підтверджує всі звинувачення, висловлені їм на початку вересня на адресу вищого керівництва країни і заявив, що після арешту був вимушений відмовитися від своїх звинувачень під тиском.