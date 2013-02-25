Джон Керрі закликав Іран до щирих ядерних переговорів

Виступаючи в Лондоні на спільній прес-конференції з британським колегою Вільямом Гейґом під час візиту до Великої Британії, голова зовнішньополітичного відомства США заявив, що Іран має скористатися з вікна можливості вирішити цю проблему дипломатичним шляхом, і попередив, що це вікно не може бути відчинене вічно, - зазначає Радіо Свобода.

Завтра у столиці Казахстану має відбутися чергове коло переговорів Ірану з шістьма з провідних держав світу щодо його ядерної програми. Досі й ці переговори, і подібні, які веде з Іраном Міжнародне агентство з атомної енергії, були безрезультатними. У світі побоюються, що ядерна програма Ірану має приховану мету створити ядерну зброю. Іран заперечує це, але доказів своєї позиції, яких вимагає світова спільнота, не надає.

Джон Керрі нині перебуває в першій офіційній закордонній подорожі на посаді державного секретаря США, яку він обійняв на початку місяця. Він планує відвідати загалом дев’ять країн Європи і Близького Сходу.